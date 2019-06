Édition 2019 des "Elles de l'Orne": les inscriptions sont ouvertes!

En 2018, 3850 femmes avaient participé à la quatrième édition de la marche/course Les Elles de l'Orne, au profit de la recherche contre le cancer du sein. Depuis la création de ce rendez-vous annuel, près de 75.000 euros ont ainsi pu être reversés à la Ligue contre le Cancer.

Une Course-Marche sans classement

Comme les précédentes, l'édition 2019 est organisée au départ du site universitaire d'Alençon, campus de Damigny, sur une boucle de 4,5km, sans objectif de performance, ni classement. L'âge minimum pour participer est fixé à 10 ans. Les inscriptions se font avec deux options possibles : 10 euros avec tee-shirt souvenir, ou 7 euros sans tee-shirt. Elles sont à faire exclusivement par internet, avant le 7 octobre 2019, à minuit. 7 euros par inscription sont reversés à la Ligue contre le cancer.

Dossards et échauffement

Le retrait des dossards pourra se faire : vendredi 11 octobre de 14h à 19h et samedi 12 de 14h à 18h dans les locaux du Conseil départemental à Alençon, ou le dimanche 13 de 13h à 14h, campus de Damigny. Des séances d'échauffement et d'étirement, collectives, seront organisées avant et après l'épreuve. Aucun certificat médical n'est nécessaire.

• Lire aussi. Courants de la liberté : les ambulances des Rochambelles au départ

• Lire aussi. Hérouville : le 15e meeting d'athlétisme sur les starting-blocks

• Lire aussi. Première nationale : 400 filles ont disputé "La Collégienne" à Alençon





Inscription: www.lesellesdelorne.fr