Hérouville : le 15e meeting d'athlétisme sur les starting-blocks

Au même titre que l'an passé, le meeting d'athlétisme d'Hérouville-Saint-Clair mettra douze épreuves à l'honneur jeudi 13 juin 2019. Pour la deuxième année de suite, les organisateurs renouvellent la mise en valeur du handisport avec la présence, devenue quasiment évidente, de Timothée Adolphe. En revanche, le 1 500 m femme laisse place à deux épreuves plus courtes, le 800 m et 400 m. Le triple saut masculin fait aussi son retour dans le programme.

Un champion olympique sur 400 m haies

Ce qui va notamment assurer le show, ce sont les épreuves de 400 m et de 3 000 m steeple masculins. La première verra un champion olympique fouler la piste du stade Prestavoine. Kerron Clement a été médaillé olympique à Rio en 2016 et aura fort à faire face au sud-africain Lindsay Hanekom (record en 48"81) mais aussi l'algérien Abdelmalik Lahoulou (record en 48"62). Florian Rothenmacher, responsable du plateau se réjouit : "Ce sont des athlètes en pleine forme. On aura une grande densité sur cette épreuve. C'est une bonne pioche.".

Des locaux confrontés à la crème du 3 000 m steeple

La bonne pioche des organisateurs, c'est aussi la longue distance de 3 000 m steeple. L'espagnol Ibrahim Ezzaydouni a obtenu la meilleure performance européenne sur cette épreuve en 2018. Il sera opposé à une armada de Kenyans et d'Éthiopiens, mais aussi du marocain tenant du titre, Mounaime Sassioui. Ce dernier, lièvre l'an passé, avait finalement remporté l'épreuve. Parmi ces Africains figureront également des athlètes locaux performants cette saison. Léo Fontana, de l'Entente Athlétique Mondeville Hérouville, qui réalise sa première année en steeple "a le profil pour ce type d'épreuve et gagne 15 à 20 secondes à chaque compétition", selon Florian Rothenmacher. Maxence Hardoin, du Caen Athletic Club a signé quant à lui son record en 8'46 fin mai dernier. Un plateau qui promet !

