L'Hermione, star annoncée de l'Armada 2019

Il y a presque de quoi faire pâlir les autres voiles et nobles mats amarrés le long des quais de Rouen (Seine-Maritime). Depuis des mois et l'annonce officielle de sa venue pour l'édition 2019 de l'Armada, son nom est sur toutes les lèvres. Au point qu'un dispositif tout à fait spécial a été déployé pour elle : un jour après les autres, L'Hermione fera son entrée dans le port de Rouen, le vendredi 7 juin 2019, au son de ses 26 canons pour attirer l'attention d'une foule qui lui sera sûrement toute acquise.

Impliquée dans la guerre d'indépendance américaine

L'Hermione, c'est avant tout un sacré morceau d'histoire. Mise à l'eau en 2012, elle est la fidèle réplique de la frégate sur laquelle La Fayette embarqua en direction des États-Unis, en 1780, pour soutenir la guerre d'indépendance américaine contre les Britanniques. Rapide et maniable pour l'époque, c'est de retour en Europe qu'elle coule tristement au large du Croisic. C'est pour célébrer cette cause et ce voyage plus que sa perte qu'une association s'est lancée en 1997 dans le vaste projet de recréer de toutes pièces L'Hermione, même si elle a dû se plier à certaines obligations de la réglementation actuelle pour pouvoir prendre la mer.

Sur le plan technique, L'Hermione, c'est une coque de chêne de 44m de long, surmontée par trois longs mâts qui supportent 2 200m² de voiles. Dans des conditions favorables, le navire peut atteindre la vitesse de 14,5 nœuds, soit presque 27km/h.

Depuis le début de l'aventure Armada, en 1989, ce sera sa première visite sur les bords de Seine. S'il a toujours été confiant sur sa venue, Patrick Herr a dû batailler pour s'assurer sa présence pour sa dernière aux commandes de l'événement. Et pour cause : faire sortir la réplique de son port de Rochefort, en Charente-Maritime, nécessite un gros budget et des moyens humains importants, avec quelque 80 marins à bord, pour la plupart bénévoles.

C'est la raison pour laquelle le navire a multiplié les escales sur la route de Rouen : Cherbourg, Dieppe, Ouistreham, Saint-Nazaire, Nantes… Autant de villes qui ont pu prendre en charge une partie du coût du voyage, pour amortir les frais des organisateurs rouennais. Un tour de force qui permettra au public de visiter gratuitement L'Hermione, comme l'ensemble des autres navires de l'Armada 2019.

