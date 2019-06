Charly, le petit explorateur : un jeu de pistes pour enfants à Rouen

L'Odyssée Beauvoisine, c'est le nom de ce parcours familial imaginé par le service de médiation culturelle du pôle Beauvoisine à Rouen (Seine-Maritime), dont le but est de proposer une approche ludique des collections du musée des antiquités et du Muséum. Ce guide est mis à disposition gratuitement à l'office de tourisme de Rouen, dès le 6 juin 2019. Mathilde Schneider, directrice du pôle Beauvoisine, nous en parle :

Quel est l'intérêt de ce parcours familial ?

Mathilde Schneider : "C'est une grande première ! Il s'agit d'un parcours au départ de l'office de tourisme, qui mène le visiteur jusqu'au musée. Nous avons souhaité mettre ce projet en application à l'occasion de l'Armada pour capter des visiteurs nouveaux et attirer les touristes vers le quartier des musées Beauvoisine. Ce dépliant, qui propose quelques étapes en ville jusqu'au musée, nous permet d'établir des correspondances entre le patrimoine de la ville et nos collections. Le parcours propose par exemple un détour par le portail des libraires dont on peut voir des vestiges au square André Maurois, dépôt lapidaire attenant au musée des antiquités, mais on découvre aussi la maison natale de Pouchet, médecin et directeur du Muséum qui utilisait les collections du musée pour illustrer ses cours. Ce parcours ludique permet aussi de souligner les liens entre nos deux musées, qui seront bientôt fusionnés : le patrimoine naturel est en effet indissociable du patrimoine culturel !"

Comment se déroule ce parcours ludique ?

"On peut faire ce parcours en famille, c'est tout l'intérêt. Nous l'avons principalement destiné aux 7-11 ans, donc plutôt au niveau primaire. Mais toutes les questions et les énigmes de ce jeu peuvent intéresser également les adultes. C'est à la fois ludique et instructif. Quand l'énigme est résolue, on peut demander à l'accueil du musée une petite récompense. Les questions du parcours se réfèrent aussi bien aux collections du musée des Antiquités que du Muséum d'histoire naturel, mais un code couleur permet de savoir dans quel musée trouver les réponses. C'est un parcours qui vise à attiser la curiosité des jeunes visiteurs. Si l'on joue le jeu, avec pour support ce petit dépliant on s'engage pour 1h30 de visite ! C'est vraiment une aide à la visite."

Qui est Charly, le petit explorateur ?

"Les services de médiation ont créé pour ce parcours une mascotte : Charly l'explorateur. Comme ce parcours était mis à disposition pendant l'Armada, nous voulions faire écho à cette manifestation et inviter aussi au voyage à travers nos collections : un voyage dans le temps dans notre musée des Antiquités et dans l'espace avec nos collections ethnographiques. Charly est un petit cerf, il fait référence à une œuvre maîtresse du musée ; une tapisserie mille fleurs du XVIe siècle qui illustre sous forme de métaphore le rattachement du duché de Normandie au royaume de France, tous deux symbolisés par un cerf ailé. Charly est le petit-fils d'un explorateur fictif nommé Achille, c'est aussi un clin d'œil à notre patrimoine. Achille était le chirurgien de l'hôtel-Dieu, le père de Gustave Flaubert et un ami fidèle de Pouchet le directeur du Muséum !"

À disposition du 6 juin au 22 septembre 2019 à l'office de tourisme de Rouen. Gratuit. musees-rouen-normandie.fr