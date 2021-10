Le-Havre. Le Havre : un trafic de drogue démantelé dans le quartier Danton 

Un trafic de cannabis a été démantelé dans le quartier Danton du Havre (Seine-Maritime). Il a fallu un an d'enquête pour aboutir à l'interpellation de sept jeunes trafiquants.

Tout a commencé le 26 avril 2018, dans le hall d'un immeuble de la rue Turenne. Le gardien a été menacé par des jeunes qui dealaient. La police retrouvera sur place 57 grammes de résines de cannabis. Les habitants de l'immeuble se plaignent des désagréments. Les forces de l'ordre vont exploiter la vidéosurveillance du hall et relever de l'ADN sur les sachets de drogue. La police nationale et la police municipale vont surveiller de près les lieux et se rendre compte que le trafic s'organise en fait sur trois à quatre halls d'immeubles.

Une pression des forces de l'ordre

Le 22 décembres 2018, un jeune de 15 ans est interpellé, avec, sur lui, du cannabis et un poing américain. Le 8 janvier 2019, une descente est organisée. Elle permet de prendre en flagrant délit trois jeunes (rappel à la loi) et de saisir 41 grammes de cannabis. Le 22 janvier, trois jeunes sont également interpellés dans les parties communes avec du cannabis sur eux. Le 30 janvier, un nouveau contrôle est effectué dans les halls d'immeubles, mais rien n'est trouvé. Le 6 février, des barrettes de cannabis sont découvertes. Le 13 mars, un consommateur est interpellé, qui finira par confirmer le trafic.

Sept jeunes interpellés

Enfin, le 28 mai 2019, la brigade des stups passe à l'action finale. Sept individus sont arrêtés (cinq mineurs de 15 à 17 ans et deux majeurs de 19 et 20 ans). Les perquisitions vont permettre de retrouver 220 grammes de résines de cannabis. Ils sont tous connus des services de police. À l'issue de la garde à vue, les jeunes ont été relâchés. Les mineurs sont convoqués devant la justice le 12 septembre 2019. Le majeur de 19 ans devra se présenter le 5 février 2020 et le jeune de 20 ans le 5 novembre 2019.

