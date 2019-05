Le Havre : de la prison ferme pour les trafiquants de Danton

Le trafic était important et a mobilisé les enquêteurs des stups et de la BAC du Havre (Seine-Maritime) durant toute l'année 2017. Un trafic de drogue s'était installé dans le quartier Danton. De la revente de résine de cannabis, d'herbe et d'un peu de cocaïne dans les halls d'immeuble. Le flux de clients était devenu incessant et la gêne pour les riverains était devenue réelle. 20 à 30 kilos de drogue étaient écoulés tous les mois.

Déjà connus de la justice

L'enquête a débuté en janvier 2017. Les surveillances ont permis d'identifier quinze individus, constituant l'ensemble du réseau. En novembre 2017, quatorze hommes ont été arrêtés. Ils étaient déjà connus de la justice. Onze ont été présentés à la justice. Le procès s'est tenu entre le 17 et le 21 mai 2019 devant le tribunal du Havre. Ils ont tous été condamnés : de 6 mois à 6 ans de prison ferme.

