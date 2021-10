Le-Havre. Le Havre : les auteurs d'un trafic de drogue identifiés

En 2017, la police du Havre (Seine-Maritime) effectue un contrôle avec un chien stup en zone QRR (quartier de reconquête républicaine), à Mont-Gaillard. L'animal marque devant une voiture. À l'intérieur, les forces de l'ordre vont retrouver un sac contenant 1,8 kilo de résine de cannabis, 117 grammes de cocaïne et 220 grammes d'héroïne.

Le propriétaire du véhicule est identifié, interpellé et placé en garde à vue. Il expliquera que la voiture ne roule plus et qu'il ne s'en occupe plus. Elle est devenue un lieu de dépôt. L'individu est relâché sans poursuite. Les enquêteurs ont prélevé de l'ADN sur la voiture, le sac et les emballages de la drogue.

Retrouvés grâce à l'ADN

Deux ADN ont parlé en 2019. Deux individus du quartier qui ont été placés en garde à vue les 30 et 31 juillet 2019. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans, frère du propriétaire de la voiture et d'un ami de 30 ans, déjà en prison à Rouen pour une affaire similaire.

Devant les enquêteurs, les deux individus ont nié les faits sans pouvoir expliquer la présence de leur ADN sur les sacs de drogue. Ils ont reconnu être consommateurs. Les deux prévenus seront jugés en 2020.

