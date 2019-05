160 kilos de cocaïne saisis sur le port du Havre

La police a saisi 160 kilos de cocaïne sur le port du Havre (Seine-Maritime) dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai 2019. L'opération a été menée par le SRPJ de Rouen et la BRI. Les lieux étaient sous surveillance : des allées et venus régulières avaient été repérées. Le soir de la planque, cinq individus se sont approchés d'un conteneur pour en sortir de la drogue et la mettre dans une voiture. Les policiers ont pris en chasse la voiture. La course-poursuite s'est finie dans le quartier de l'Eure. Les deux personnes présentes à l'intérieur ont été arrêtées et la drogue a été retrouvée (160 kilos de cocaïne pour une valeur de 5 à 6 millions d'euros). Les trois autres individus ont été interpellés alors qu'ils prenaient la fuite à pied.

Tous les cinq en prison

"À l'issue de leur garde à vue, les cinq individus parmi lesquels figurent deux dockers, ont été présentés au parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée de Lille qui a requis l'ouverture d'une information judiciaire", a rapporté à l'AFP le parquet de Lille.

Présentés à un juge d'instruction, quatre ont été mis en examen et placés en détention pour importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits. "Le dernier a sollicité un délai pour préparer sa défense et est incarcéré provisoirement", a ajouté le parquet.

Les 160 kg de cocaïne arrivaient des Antilles, selon le parquet de Lille.

(avec AFP)

