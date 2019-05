Eure : sans permis et drogué, il renverse volontairement un gendarme

Les faits remontent au samedi 25 mai 2019, en début de soirée, le moment choisi par la gendarmerie pour mener une opération sur le bord d'une route, à Courteilles (Eure). C'est alors que les militaires repèrent une voiture qui arrive à une vitesse élevée dans leur direction. Sur le bas-côté, un gendarme comprend que le conducteur n'a pas l'intention de respecter l'ordre de s'arrêter et il choisit de s'écarter pour essayer de se mettre en sécurité. Mais il est tout de même percuté et projeté trois mètres plus loin, selon la gendarmerie.

Quatre ans et demi de prison

Gravement blessé sur le coup, notamment à la hanche, selon une source proche du dossier, les jours du gendarme ne sont plus en danger. Il s'est tout de même vu octroyer une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 45 jours. Le conducteur, lui, termine sa course dans un mur, à quelques mètres de là. Il est finalement interpellé alors qu'il tentait de s'enfuir à pied. Très vite, les contrôles permettent de prouver qu'il conduisait sans permis et sous l'emprise de la drogue, en l'occurrence du cannabis, et qu'il était déjà connu pour des faits similaires.

Jugé en comparution immédiate le mardi 28 mai 2019, le jeune homme de 24 ans originaire du sud de l'Eure est condamné pour violences volontaires aggravées, conduites sans permis, conduite sous l'emprise de stupéfiants et transport de stupéfiants. Condamné à quatre ans et demi de détention, "Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.", précise la gendarmerie de l'Eure.

