Saint-Lô. Soleil et chaleur : le week-end de l'Ascension a un avant-goût d'été!

Ce week-end de l'Ascension permet à certains de profiter d'un week-end à rallonge... Et les prévisions météo sont excellentes! Un soleil franc brillera samedi 1er juin 2019, et les températures seront élevées: jusqu'à 26° dans la Manche, le Calvados, et la Seine-Maritime, 27° dans l'Orne et l'Eure.