Cherbourg-en-Cotentin. Carnaval : à quoi faut-il s'attendre durant cinq jours ?

Le coup d'envoi du carnaval de Cherbourg-en-Cotentin sera donné mercredi 17 avril pour cinq jours. Si le plus gros de l'édition 2024 aura lieu le week-end avec un programme riche en animations, c'est aussi en semaine que les différents acteurs se mobilisent.

Bryan Beaufils, secrétaire de l'association organisatrice du carnaval de Cherbourg-en-Cotentin.

Que va-t-il se passer en semaine ?

Les organisateurs ont prévu le carnaval des centres sociaux le mercredi dans le secteur de Tourlaville ; celui des commerçants le jeudi avec la mise en place d'un concours pour élire le plus beau déguisement du gérant ou salarié de boutique ; et celui des enfants le vendredi, avec bal et soirée karaoké. Bryan Beaufils, le secrétaire de l'association organisatrice, en dit plus sur ces trois journées spéciales.

Place au week-end avec des nouveautés

Ce week-end, des milliers de personnes sont attendues. La journée du samedi sera consacrée au lancer de confettis et aux spectacles de rue dans le centre-ville. La clôture du carnaval 2024 est donc prévue le dimanche avec au menu défilé, crémation du roi, lancer de couleurs, concerts et, comme nouveauté, feu d'artifice son et lumière.

Le programme complet du carnaval de Cherbourg-en-Cotentin est à retrouver ICI.