Cherbourg-en-Cotentin. Carnaval : l'édition 2024 débute avec les enfants et les commerçants

Le carnaval de Cherbourg-en-Cotentin a débuté mercredi 17 avril avec les jeunes de centres sociaux par un spectacle, un goûter, un bal et un défilé de costumes au complexe sportif Bagatelle à Tourlaville. L'édition 2024 se poursuit chaque jour jusqu'au dimanche 21 avril.

Le programme du jeudi et du vendredi

Jeudi 18 avril, ce sera au tour des commerçants d'entrer en piste. Différentes animations seront organisées tout au long de la journée, de 9h à 19h, dans plusieurs commerces du centre-ville de Cherbourg. Un concours du plus beau costume porté par le commerçant participant sera organisé avec le vote du public le samedi sur les réseaux sociaux.

Vendredi 19 avril, les écoles vont aussi faire leur carnaval. A 17h, ce sera le bal des P'tiots à la Maison Carnaval installée sur la plage Verte à Cherbourg. Spectacle et danse avec Tata Clownette, mais aussi maquillage et bataille de confettis sont au menu. Un goûter sera offert aux enfants. A 20h, ce sera l'heure de la soirée karaoké toujours à la Maison Carnaval avec buvette et restauration sur place. C'est gratuit mais sur inscription.