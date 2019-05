Ralliez Paris aux plages du Débarquement avec la nouvelle offre SNCF

À l'occasion du 75e anniversaire du débarquement et pour la deuxième édition, La SNCF et la région Normandie mettent en place une nouvelle offre "train+bus" pour accéder aux plages du débarquement. Cette offre, valable du 28 mai au 1er septembre 2019 permettra de lier Paris Saint-Lazare à Bayeux (Calvados) en TER, puis de prendre le bus jusqu'à Arromanches et Colleville-sur-mer. Tout cela avec un seul billet à partir de 18 euros. "Cette année il y aura plus d'horaires qui permettent vraiment de faire l'aller-retour dans la journée", ajoute Sabah Amra, chargé de projet marketing.

Un bon moyen de revoir ou découvrir les sites emblématiques de la côte Normande, comme la plage d'Omaha beach ou le cimetière américain.

