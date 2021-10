Le-Havre. Le Havre veut rendre le plateau Dollemard à la nature

Au Havre (Seine-Maritime), le dossier du site Dollermad est complexe. La ville tente de mettre de l'ordre dans cette partie de la ville située en bord de mer (non loin de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer). La partie nord du site a laissé place à un espace désorganisé (anciennes décharges sauvages, casses automobiles, stand de tir et création sauvage d'habitations dites de "week-end"). Pourtant, depuis 2001, la partie littorale du plateau de Dollemard fait partie d'un ensemble classé Espace naturel sensible (ENS), avec le Cap de la Hève.

Voilà 10 ans que la ville tente de racheter l'ensemble des terrains pour les confier au Conservatoire du littoral et au département de Seine-Maritime. Elle est déjà propriétaire de 40% de ces terrains. Pour les plus récalcitrants, des procédures d'expropriations sont en cours et la municipalité espère que les formalités seront terminées d'ici la fin 2019. Lundi 27 mai 2019, le conseil municipal du Havre a approuvé une convention de partenariat avec le conservatoire du littoral et le département de Seine-Maritime, pour qu'ils gèrent cet espace.

Écoutez Marc Migraine, l'adjoint au maire du Havre en charge de la nature en ville :

Un projet qui se concrétise

Le Havre veut rendre à la nature 80 hectares de ce plateau Dollemard, en faire un lieu protégé et de promenade. Cet aménagement doit se faire en deux phases. La première débutera fin 2019. Il s'agira sur la partie sud : l'objectif est de créer un sentier pédestre entourant le quartier Dollemard, entre Sainte-Adresse et le complexe Youri Gagarine. La deuxième phase est prévue pour 2021 ou 2022. Sur la partie nord, un sentier du littoral est prévu en lieu et place des habitations de "week-end". 60 à 70 de ces habitations sont concernées par les expropriations. Celles situées hors de la zone ENS ne seront pas détruites. Le dossier reste pour autant très sensible, les occupants du plateau ne souhaitant pas, dans leur majorité, quitter les lieux.

