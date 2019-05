Mémorial de Caen : Ruby Bridges viendra inaugurer l'expo Rockwell

Elle a été la première enfant noire à entrer dans une école pour enfants blancs, en 1964. Ruby Bridges viendra en personne au Mémorial de Caen (Calvados) le lundi 3 juin 2019, là où est exposée la toile de Norman Rockwell sur laquelle elle figure, The problem will all live with.