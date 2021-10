Ouistreham. "Ma chérie d'amour"...

À Ouistreham, un couple organise des stages et enseigne l'art du Qi Gong (gymnastique énergétique traditionnelle chinoise). C'est pourtant en correctionnelle, le jeudi 23 mai 2019, que se finit leur relation de 14 ans. La femme se plaint de violences habituelles durant 5 ans.

Elle dénonce des violences psychologiques, comme des insultes. Le 20 octobre 2018, elle décrit une scène de viol conjugal, corroborée par des lésions d'hyper-pressions compatibles avec les faits rapportés. En plus de rapports forcés, l'homme lui aurait dit : "tant que je n'aurai pas de mots d'amour, je ne partirai pas", en lui tordant l'index et en déchirant son pyjama, ce qui lui vaut 10 jours d'ITT.

Une lettre accablante

Le 19 novembre 2018, sans un sou en poche, elle quitte le domicile conjugal et va dans un foyer pour femmes battues. Elle a toujours travaillé sans être rémunérée pour la société de son mari depuis 12 ans. Pour se défendre, l'époux a choisi Maître Éric Dupond-Moretti, représenté par une collaboratrice. Parmi les pièces à conviction, une lettre de plusieurs pages où l'homme de 56 ans s'épanche sur "sa" violence.

À la barre, il réfute pied à pied. "Le terme 'ma chérie d'amour' traduit bien que c'est la femme de ma vie. Je ne l'ai jamais frappée. Je voulais qu'elle se sente entendue avec ses mots à elle. Je n'ai jamais été violent avec elle. J'ai écrit que j'étais violent pour qu'elle sente que j'étais concerné".

Le couple idéal

La victime reste le regard baissé vers le sol et évite de croiser les regards d'apaisement que cherche son mari. Elle relève la tête pour ajouter : "Comme tout se passait à huis clos, on passait pour le couple idéal".

Le prévenu, sans antécédents, écope de 12 mois de prison avec sursis. La victime recevra 5 000 euros de préjudices et 1 000 euros de frais de procédure.

