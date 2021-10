Rouen. Près de Rouen, ils s'acharnent violemment sur leur amie

Sur fond de rivalité amoureuse, la police est appelée dans la nuit du 27 au 28 mars 2019 au domicile de la victime, à Belbeuf (Seine-Maritime), où les deux prévenus résident temporairement. C'est une infirmière, qui passe régulièrement prodiguer des soins à la victime, qui a appelé les policiers. Ceux-ci découvrent une jeune femme victime de deux hommes qui se sont manifestement acharnés sur elle, à coups de poing et de tête, la blessant à l'œil et lui octroyant dix jours d'interruption temporaire de travail après l'examen médical, qui relèvera plusieurs hématomes et plaies au corps.

Choqué par son propre comportement

Elle explique aux policiers qu'elle entretient une relation amoureuse avec l'un d'entre eux et qu'au cours d'une soirée particulièrement arrosée, elle s'est vue reprocher une infidélité avec l'ami de son amant, au point de vouloir quitter les lieux rapidement pour échapper à la fureur des deux hommes, lesquels s'en sont également pris au mobilier du domicile.

Immédiatement interpellé, Matthieu Cliche, 22 ans, reconnaît les faits et avoue à la barre : "je suis choqué de ce que j'ai fait". Son casier judiciaire affiche 14 condamnations pour vols et port d'arme. Celui de son ami fait mention de 21 condamnations pour vols et extorsion. Pour la partie civile, "L'acharnement sur la victime est insupportable.", tandis que le procureur de la République estime que "L'absence de compassion pour la victime est choquante.".

Leur défense estime qu'il faut donner aux prévenus "les outils pour se réinsérer". À l'audience du vendredi 24 mai 2019 et à l'issue de ses délibérations, le tribunal condamne le premier à une peine de prison de 24 mois ferme et prononce son maintien en détention. Son complice écope, quant à lui, d'une peine de prison de six mois avec sursis et mise à l'épreuve de 24 mois.

A LIRE AUSSI.

Rouen : il agresse sa compagne avec une hache

Près de Rouen, l'ex-compagnon violent se pose en victime