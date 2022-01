CFA 2 : belle fin de saison pour Mondeville

Nettement dominateur, souvent très dangereux, Mondeville a remporté sans trembler le derby qui l'opposait à Deauville, samedi 26 mai (3-0). "Je tiens à remercier Deauville qui a joué le jeu et à féliciter mon groupe et mon staff qui ont fait le nécessaire pour se rendre le match plus facile", souligne le président de l'USONM Karim Bouaziz. Sixième du classement de CFA 2, Mondeville peut encore prétendre accrocher une place dans le top 5 à condition de s'imposer contre Rennes, samedi 2 juin, et de compter sur un revers de Locminé.

Même si Mondeville n'est pas à l'abri de perdre quelques places à l'issue de cette ultime journée, le bilan d'ensemble est convaincant aux yeux du président. "Au début de saison, on s'était fixé comme objectif d'être dans les six premiers. Ça paraissait un petit peu utopique au départ, mais à l'arrivée on y est. Un petit cocorico régional : sur les quatre clubs bas-normands qui jouaient dans le groupe H, nous sommes le premier."