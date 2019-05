Football : en quittant QRM, Anthony Rogie ne retient "que du bon"

Après six ans de bons et loyaux services, Anthony Rogie va tourner la page Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) de sa carrière. Du CFA à la Ligue 2, des montées aux désillusions, le Nordiste a tout connu en Normandie. Pour Tendance Ouest, il partage ses meilleurs souvenirs.

Votre plus beau but ?

Anthony Rogie : "Je ne marque pas beaucoup, déjà… Il y en a un, à Calais, quand on était en CFA. Une frappe de loin, sur une remise en touche, je fais un contrôle orienté et elle part barre rentrante dans la lucarne opposée. Au-delà du but, c'était un match charnière, qui a déclenché une série de victoires qui nous a amenés en National."

Le coéquipier qui vous a le plus marqué avec le ballon ?

"Je vais en dire trois. Jean-Paul Mendy, parce que c'est un crack ! Même s'il est un peu plus âgé, je pense qu'il rendrait service à n'importe quel club au minimum en National. Stan Oliveira, c'est la classe. On a la même vision du foot. Et puis Josué Albert, car c'est le défenseur le plus fort avec lequel j'ai joué. C'est le meilleur."

Celui dont vous avez été le plus proche ?

"Stan aussi. Il y a aussi eu Medhy Guezoui au moment de son passage, dont j'étais très proche, mais au final, ça reste Stan."

Le match qui vous a le plus frustré ?

"Il y a eu une défaite ici, à domicile, 5-1 contre Poissy. Je crois que le coach me sort même avant la mi-temps, à la 35e minute ou un truc comme ça. Cette année il y a la défaite ici contre Rodez (perdu 1-0, NDLR), qui nous a fait basculer du mauvais côté du championnat et, moi, je l'ai joué handicapé. Je pense que ça s'est vu parce que c'était peut-être mon pire match ici."

À l'inverse, votre meilleur match ?

"Je pense contre Sedan, à domicile, en National."

Est-ce qu'une montée vous a plus marqué que les autres ?

"De CFA en National, pour moi c'était la plus belle. C'est le championnat le plus compliqué, ça a déclenché quelque chose de positif et ça a mis le club sur le devant de la scène. J'ai plein de beaux souvenirs de cette montée-là."

Qu'est-ce que vous voulez retenir, au moment de partir ?

"Que du bon ! Le coach m'a marqué (Manu Da Costa, NDLR), je me rappelle de son coup de fil quand je partais de Lens avec ma pubalgie. Il a attendu que je me soigne et il m'a dit ce que je voulais entendre. Il y a Stan, il y a les montées… Je n'ai qu'un regret peut-être : c'est que quand on est monté en Ligue 2, on n'ait pas gardé ce groupe-là. Je sais que c'était compliqué de garder tout le monde. Mais on était une bande de potes et je suis sûr qu'on faisait un top 10 en Ligue 2 avec cette équipe."

