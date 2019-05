A Condé-sur-Vire, le football n'oublie pas les anciens combattants

Dans les tribunes, les supporters chantent "Mais non mais non, Condé Sports n'est pas mort, parce qu'il gagne encore". Du côté du bureau de l'association, le président Romain Viard et son équipe ont revu les paroles et chantent "mais non mais non, Condé Sports n'est pas mort, parce qu'il innove encore" !

Après un album de vignettes à collectionner pour l'ensemble des licenciés du club, Condé Sports, également très présent sur les réseaux sociaux, vient de lancer une initiative unique en France. Ses équipes U6, U7, U8 et U9 arboreront désormais le Bleuet de France sur leur maillot en l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre.

Comme l'explique Romain Viard, c'est suite à une rencontre avec Thomas Pouty, directeur de l'Office National des Anciens Combattant et Victimes de Guerre que l'idée a germé.

Dans cette commune de la Manche, les commémorations sont nombreuses et pour les plus importantes, de nombreux enfants y participent.

Le 8 mai 2019, jeunes footballeurs et anciens combattants se sont retrouvés pour célébrer l'Armistice de la Seconde Guerre Mondiale et vivre un passage de témoin symbolique puisque les enfants ont reçu leurs nouveaux maillots des mains des vétérans de la commune.

Dans le football professionnel, l'Équipe de France arbore le Bleuet de France à l'occasion de ses matchs lors de journées de commémorations et c'est également le cas pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Avec ce maillot, Condé Sports est le premier club amateur de France à porter ce symbole de mémoire.

Il est fort probable que le club de la Manche fasse encore parler de lui dans les mois à venir.

