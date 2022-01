Cormelles clôt une saison bien mitigée

Opposées au leader du championnat, qui était obligé de s'imposer pour accéder en élite, elles n'ont rien pu faire face à la solidité nordiste. Cette dixième défaite de la saison a relégué Cormelles au neuvième rang du classement final, deux places seulement devant la zone de relégation. Les Bas-Normandes visaient initialement le Top 5. Elles ont échoué pour trois petits points.

"Notre première partie de saison a été assez mitigée, estime le président et entraîneur Olivier Cahoreau. On n'était pas prêt au tout début en raison d'une préparation tronquée. Nous avons ensuite vécu un mois de décembre très compliqué, marqué par deux défaites contre les deux derniers. On a perdu six points ainsi. La deuxième partie de saison a été satisfaisante en-dehors du 5-0 encaissé contre Dijon."

Cormelles termine la saison avec la troisième attaque de la poule (56 buts inscrits dont 23 par la meilleure buteuse Virginie Couillard) mais également – et de loin – la plus mauvaise défense (60 buts encaissés en 22 matchs). "On a été joueur et on en a payé les conséquences", reconnaît Olivier Cahoreau. Ce dernier a décidé de céder sa place d'entraîneur et de reconstituer un nouveau staff autour de l'équipe séniors et des U19 nationales. L'identité de son remplaçant, pas encore déterminée, sera révélée courant juin.