Basket (Pro B) : Battu à Orléans, le Caen BC est relégué en Nationale 1...

C'est une saison cauchemardesque qui a livré son verdict ce samedi 18 mai 2019, le Caen Basket Calvados (Calvados) est relégué en Nationale 1 suite à sa défaite 78-70 sur le parquet d'Orléans, et la prochaine et dernière journée n'y changera rien. La malchance jusqu'au bout pour le CBC, puisque son meneur Johnathan Hudson a perdu son frère la veille et n'était donc pas aligné. Pourtant, avec ses six professionnels seulement, l'équipe de Fabrice Courcier s'est encore livrée et s'incline sans regret... mais s'incline quand même.

Caen ne pouvait pas faire plus

Mené de bout en bout de la rencontre, le CBC s'est rapproché des Loiretains en fin de match (72-67, 39') mais les dés étaient pipés dès le début. L'épée de Damoclès qui planait sur la tête des Caennais s'abat donc ce soir, Caen retournera en Nationale 1 deux ans après sa montée, dans un championnat duquel il est beaucoup plus difficile de s'extirper qu'en 2017. Il reste un dernier match, vendredi prochain à au Palais contre Roanne, qui cherchera à obtenir sa montée directe. Le CBC cherchera lui à conserver sa 17ème place, qui serait bien précieuse en cas de repêchage miracle...

La réaction

Fabrice Courcier (entraîneur Caen) : "La descente est actée ce soir parce qu'on n'a pas su saisir les opportunités dans les matchs précédents, pourtant il ne nous manque encore pas grand chose. Il faut maintenant qu'on vise la 17ème place, car on ne sait jamais si un des promus n'est pas autorisé à monter... Il y avait des gros manques dans notre équipe, mais aussi une malchance exceptionnelle depuis mon arrivée en janvier au niveau des blessures de joueurs majeurs. À nous de bien nous préparer pour faire honneur à ce club vendredi."

La fiche technique

Orléans 78 - 70 Caen : 78-70

27-20 / 19-13 / 14-16 / 18-21

Orléans : Départ : Jefferson 19, Halilovic 16, Fakuade 14, Spearman 15, Oniangué 2. Banc : Mbida 1, Curier 4, Mutuale 4, Moendadze 3, Vent.

Caen : Départ : Pamba 9, Ona Embo 16, Hanley 24, Monteiro 5, Tolbert 11. Banc : Alix, Pope 5, Goulmy, Laurent.

