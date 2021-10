Le-Havre. Football (Ligue 2) : Le HAC et Lorient restent sur le carreau

Le match

" On se fait ch... depuis dix ans ", entonna le kop havrais en milieu de première période. A cet instant, le HAC était déjà mené à la suite d'un joli but de Hamel (0-1, 16e). Puis des " Tanchot démission " descendirent des travées. La " der " de la saison au Stade Océane avait un goût amer pour des supporters dépités à l'idée de voir repartir leurs favoris pour une 11e saison consécutive en Ligue 2. Les Merlus, eux, étaient venus dans la cité océane avec l'obligation de l'emporter pour espérer s'inviter à la table des play-offs. Ils se montraient donc logiquement plus conquérants, mais se faisaient néanmoins surprendre sur une tête de Bese, à point nommé pour reprendre un coup franc excentré de Ferhat (1-1, 37e). Les Morbihannais n'eurent toutefois pas trop le temps de gamberger. Juste avant la pause, Kamissoko profita du laxisme de la défense havraise pour reprendre victorieusement de la tête un corner de Claude-Maurice (1-2, 45e+1). Des sifflets accompagnèrent le retour au vestiaire des Ciel et Marine, déjà plus ou moins en mode vacances.

Un résultat qui ne change rien

La suite confirma cette impression de laisser-aller. Dans les duels, le HAC n'y était pas. Dans l'envie, encore moins. Heureusement que Balijon, lui, au moins, faisait son match. L'habituelle doublure, titularisée en l'absence de Thuram, touché à la cuisse, se montrait impeccable sur les tentatives de Hamel et Claude-Maurice. Et puis le match s'emballa. Juste pour la forme. Les Ciel et Marine venaient tout juste d'égaliser par Ferhat qu'ils se retrouvèrent de nouveau menés. La conséquence d'une saute de concentration dont ils ont été trop souvent coutumiers cette saison, et que Wissa sut habilement exploiter (2-3, 74e). Un but qui ne change rien au final. Car les victoires de Lens et du Paris FC privent Lorient d'une place dans le Top 5, et donc des play-offs. Un objectif que le HAC savait inaccessible avant même la rencontre. Triste fin.

Les buts

16e : Le Goff adresse un centre parfait depuis l'aile gauche. Hamel coupe la trajectoire du ballon au premier poteau et ne laisse aucune chance à Balijon.

HAC - Lorient : 0-1

38e : Un coup franc de Ferhat, excentré côté droit à une trentaine de mètres du but lorientais, trouve la tête de Bese, qui inscrit son premier but de la saison.

HAC - Lorient : 1-1

45e+1 : Sur un corner de Claude-Maurice, Kamissoko place un coup de tête hors de portée de Balijon.

HAC - Lorient : 1-2

73e : A la réception d'un centre de Yago, Ferhat dévie de la tête le ballon au fond des filets.

HAC - Lorient : 2-2

74e : Dans les secondes qui suivent l'égalisation, Wissa échappe à la vigilance d'une défense havraise aux abonnés absents, évite la sortie de Balijon et glisse le ballon dans le but vide.

HAC - Lorient : 2-3

La fiche

Arbitre : M. Ben El Hadj. Spectateurs : 8 773

Buts HAC : Bese (38e), Ferhat (73e) ; Lorient : Hamel (16e), Kamissoko (45e+1), Wissa (74e)

Avertissement Lorient : Claude-Maurice (69e)

HAC : Balijon – Bese, Bain, Camara, Yago (Dzabana, 78e) – Gueye – Ferhat, Fontaine, Youga (Abdelli, 58e), Bonnet (cap) (Assifuah, 71e) – Gory. Ent : Oswald Tanchot

LORIENT : Meslier – Etuin, Ouaneh, Kamissoko, Le Goff (cap) – S. Sarr, Le Fée (Wissa, 66e) – Cabot (Bila, 27e), Ponceau, Claude-Maurice – Hamel. Ent : Mickaël Landreau

