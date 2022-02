Le-Havre. Football (Ligue 2, 12e journée) : Face à Lens, Le Havre se relance

Le match

Il aura fallu attendre la toute dernière seconde de la première mi-temps pour qu'un éclair vienne illuminer une rencontre assez terne jusque-là. À la suite d'un corner de Bazile, Moukoudi logeait le ballon sous la barre d'une reprise limpide du pied gauche (1-0, 45e). Auparavant, les Ciel et Marine avaient éprouvé beaucoup de difficultés à peser offensivement, malgré quelques escarmouches : frappe de Gory largement au-dessus (19e), coup franc de Bazile dans le petit filet extérieur (25e), reprise mal cadrée de Youga, pourtant bien placé au second poteau après un bon centre de Camara (33e). En face, les Lensois n'avaient pas montré grand-chose, eux non plus, en dehors d'une frappe de Haïdara sur la gauche du but de Thuram (14e).

À dix, le HAC double la mise

La seconde période débutait sur un rythme plus élevé. Mesloub, l'ancien Havrais, voyait son tir passer de peu à côté (50e), puis Gory, admirablement servi par Ferhat dans le dos de la défense artésienne, ratait le but du break en expédiant sa frappe hors du cadre (52e). La suite s'annonçait toutefois plus compliquée pour le HAC, réduit à dix après l'expulsion logique de Youga, coupable d'un très vilain tacle sur Ba, un ancien Havrais, lui aussi (54e). Mais le RC Lens, décevant tout au long de l'après-midi, était incapable de tirer profit de sa supériorité numérique. Ce sont au contraire les Ciel et Marine qui maintenaient la pression. Leur allant était récompensé par un joli but de Fontaine, auteur d'une frappe pure décochée des vingt mètres (2-0, 79e). La réduction de l'écart de Tarhat dans le temps additionnel ne remettait rien en cause. Pour la cinquième saison de suite, les Lensois sont repartis bredouilles du Stade Océane. Quant au HAC, 9e au soir de cette 12e journée, il a confirmé sa faculté à se sublimer face aux grosses cylindrées du championnat. Reste maintenant à gagner en régularité pour recoller aux équipes de tête.

Prochain match, HAC - Troyes, mercredi 31 octobre 2018 au Stade Océane en 16e de finale de la Coupe de la Ligue (coup d'envoi à 21 h 05).

45e : À la réception d'un corner de Bazile, Moukoudi ajuste une reprise imparable juste sous la barre de Leca.

79e : Fontaine, à l'entrée des 20 mètres, légèrement excentré côté droit, arme une frappe croisée de toute beauté qui termine sa course dans le petit filet intérieur droit de Leca.

90e+2 : Thuram repousse la frappe de Haïdara. En embuscade, Tahrat catapulte le ballon au fond des filets.

Arbitre : M. Hamel. Spectateurs : 11 476

Buts HAC : Moukoudi (45e), Fontaine (79e) ; Lens : Tahrat (90e+2)

Avertissements HAC : Coulibaly (90e+3) ; Lens : Tahrat (70e) ; E.-H. Ba (90e+3)

Expulsion HAC : Youga (54e)

HAC : Thuram – Coulibaly, Moukoudi, Bain, Camara – Youga, Lekhal – Ferhat (Mayembo, 90e+2), Fontaine, Gory (Assifuah, 82e) - Bazile (Gueye, 67e). Ent : Oswald Tanchot

LENS : Leca – Centonze (S. Diarra, 80e), Tahrat, Radovanovic, Haïdara - E.-H. Ba, C. Doukouré (Chouiar, 64e) – Bencharki (Kyei, 46e), Mesloub (c), Ambrose - J. Gomis. Ent : Philippe Montanier

