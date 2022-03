Le Havre. Football (Ligue 2) : Trois bonnes raisons de croire au réveil du HAC à Sochaux

Le HAC, bête noire de Sochaux

"Je ne suis pas spécialement superstitieux, sauf quand ça peut m'arranger ", sourit le coach havrais, Paul Le Guen. Pour le coup, l'historique des récentes confrontations entre le HAC et Sochaux devrait plutôt lui convenir. En effet, sur les six dernières oppositions, les Ciel et Marine en ont remporté cinq, pour une seule défaite. L'air de la Franche-Comté leur réussit assez bien, puisque trois de leurs cinq derniers déplacements au stade Bonal ont été couronnés de succès. En s'imposant là-bas la saison passée, les Havrais avaient mis fin à une effroyable série de dix matches sans victoire à l'extérieur (6 n et 4 d). C'était le 12 avril 2019. Un jour de grâce pour Hervé Bazile (eh oui ! Ça peut arriver). L'ancien Caennais s'était offert un doublé. L'international haïtien avait même failli signer le coup du chapeau, mais le premier but, qui lui avait été attribué dans un premier temps, s'était finalement transformé en un but contre son camp de Prévot, le gardien sochalien. Allez, que les Havrais partent confiants ! Dans le ciel sochalien veille sur eux une bonne étoile.

Le HAC plus à l'aise face aux cadors

Depuis le début de saison, le HAC, 7e après treize journées, s'est toujours comporté comme un chef face à des adversaires mieux classés que lui. Il en a affronté quatre jusqu'à maintenant, pour un excellent total de huit points amassés sur douze possibles : victoires à Lens (1er) et à Troyes (3e), nuls à Ajaccio (2e) et contre Lorient (4e) au Stade Océane. Il n'y a donc pas de raison que la tendance ne se confirme pas à Sochaux, 5e, dont l'équipe est la plus performante à domicile (14 pts en 7 matches) et celle qui possède la défense la plus hermétique (7 buts encaissés). Même pas peur !

Le HAC plus expérimenté que Sochaux

L'entraîneur havrais évoque constamment la jeunesse de son groupe, son manque de maturité, pour expliquer ses difficultés. Il est vrai qu'il s'appuie sur le troisième effectif le plus jeune de L2. Mais cette fois, le HAC croisera le fer avec une formation encore moins expérimentée. Sochaux affiche en effet la moyenne d'âge la plus jeune du championnat (22,9 ans, contre 23,8 au HAC). Les Havrais vont donc forcément faire un résultat dans le Doubs, puisque leur (relative) jeunesse ne sera pas un handicap, cette fois.

Sochaux - HAC, 14e journée de Ligue 2, vendredi 8 novembre 2019 à 20 heures.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2, 26e journée) : Malgré Mateta, Le Havre craque à Sochaux

Football (Ligue 2, 8e journée) : Vainqueur de Sochaux, Le Havre repart de l'avant

Ligue 2 : Le HAC à Sochaux pour maintenir un semblant d'espoir

Ligue 2 : Face à Metz, le HAC peut s'en vouloir

Football (Ligue 2, 10e journée) : Le Havre AC s'offre Lorient et se replace