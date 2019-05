Caen : elles courent et découvrent des boutiques entre filles

Tout est parti d'une page Facebook : celle de Courir à la prairie à Caen (Calvados). Katarina Obradovic fait partie d'un groupe de motivées qui se réunit chaque semaine pour une séance collective de course à pied, depuis septembre 2018. Quatre mois plus tard, elle est devenue ambassadrice des Girls Run, développés dans une quarantaine de villes en France. C'est à Caen qu'elle a développé le concept.

Des boutiques de différents secteurs

Mais qu'en est-il véritablement ? "On se réunit, entre filles, chez un commerçant du centre-ville, vers 18 h 30. On dépose nos affaires, on part faire notre course de 30 à 40 min et on revient. Le commerçant privatise sa boutique et nous explique son concept, ses produits, son cœur de métier, puis il s'engage à nous offrir un petit ravitaillement. J'essaie de varier les secteurs : agroalimentaire, sport, vêtements", explique la coach "mais aussi des boutiques méconnues, placées dans des petites rues, cachées".

Cet hiver, elles ont découvert la fromagerie Les Conquérants, après leur séance de running. - Katarina Obradovic

Corps et âme, Score, la Fromagerie des Conquérants, MC Studio et le Palais des Thés, voilà la liste des boutiques qu'elles ont (re)découvertes depuis janvier 2019, à raison d'une fois par mois. Généralement, Katarina Obradovic peut compter sur une trentaine de joggeuses d'une moyenne d'âge de 35 ans.

100% féminin, pourquoi ?

Effet de mode, boom des courses féminines ou bien véritable engagement ? Difficile d'expliquer la raison de leur volonté de ne se retrouver qu'entre femmes. Peut-être que les trois sont en fait liés. "Souvent, les filles n'osent pas, elles ont peur d'être jugées ou d'être le "boulet". Ici, on accepte des plus grandes débutantes aux confirmées, on s'entraide. On veut redonner envie aux filles de rechausser les baskets. Certaines, en milieu rural, n'osent pas aller courir seule. Ici, ça leur permet de courir en groupe, en ville, en toute sécurité".

