Colombelles. Circulation : le nouveau pont de Colombelles construit pour 2023

Construit en 1958-1959, l'actuel pont de Colombelles (Calvados) est devenu "un ouvrage en fin de vie" explique Philippe Deiss, le directeur des Ports de Normandie et porteur du projet. Depuis 2016, l'équipement a subi de nombreux ajustements, travaux et autres rafistolages, obligeant parfois sa fermeture à cause des fissures ou autres faiblesses structurelles. Rénovation ou reconstruction ? C'est la seconde option qui a été choisie. Actuellement, environ 15 000 véhicules transitent chaque jour entre Hérouville-Saint-Clair et Colombelles, un chiffre prévu à la hausse pour les années à venir.

Plus de 15 000 véhicules circulent chaque jour sur le pont de Colombelles. - Lauralee Rozic

Des voies qui passent de 6m à 11m

Ce futur pont sera placé en aval de l'actuel. Il sera élargi d'une route de deux fois une voie de 3,25m pour les voitures pour "créer de réelles voies de circulation". Une piste spécialement conçue pour piétons et cyclables sera ajoutée. Elle mesurera 3m de large. L'autre nouveauté est une voie pour les piétons et personnes a mobilité réduite, prévue sur une largeur d' 1 m 40, dans les deux sens. "Cela permet de fluidifier la circulation entre les différents utilisateurs", poursuit-il. Au total, les 6m de voies seront élargis à 11m.

🌉Le pont de #Colombelles est vétuste. Ses pannes sont chroniques et il est impossible de prolonger sa durée de vie au-delà de quelques années. Il a donc été confié à @de_ports de Normandie une réflexion sur son remplacement ➡️https://t.co/N2cmbgei7v pic.twitter.com/wM6yxRdWE4 — Région Normandie (@RegionNormandie) 14 mai 2019

Ce pont sera également conçu pour faciliter le passage des navires. En effet, la passe de navigation actuelle est limitée à 30m, elle sera élargie à 40m, comme c'est le cas pour Pegasus Bridge, à Bénouville. "Les navires qui fréquentent le canal font entre 20m et 27m. On ne pourra pas faire passer de plus gros bateaux que ce que permet l'écluse de Ouistreham, mais la sécurité de la manœuvre sera augmentée".

Début du chantier début 2021

Voulant s'inscrire dans la continuité de la desserte portuaire et du développement de la Presqu'île de Caen, ce pont sera financé par la région Normandie, le département du Calvados et la communauté urbaine Caen La Mer, à hauteur de 15 millions d'euros HT. Les travaux vont durer deux ans, de début 2021 à fin 2022, en espérant une mise en service pour 2023.

Les élus s'avancent sur une promesse : l'impact environnemental et sonore sera réduit dans ce nouvel écoquartier.