Rouen. Camille Blot, une success story gourmande et rouennaise

C'est une rencontre qui a changé la vie de Camille Blot, alors qu'elle était étudiante en école de commerce : celle avec un cupcake au chocolat blanc et à la framboise, lors d'un voyage en Irlande. Quelques essais pour ses proches, un petit engouement sur les réseaux sociaux et un CAP pâtisserie plus tard, la jeune femme lance Cam's cakes en 2014, dans le centre de Rouen (Seine-Maritime).

"Je cumulais les handicaps."

Une aventure enrichissante mais également éprouvante. "C'est pas évident de convaincre les banques", se souvient Camille Blot. "On ne me prenait pas au sérieux. Je pense que je cumulais les "handicaps" : j'étais jeune, j'étais une femme et je voulais faire des petits gâteaux, donc les gens pensaient que c'était une mode, une lubie." Mais à force de travail, la réussite a suivi avec une deuxième boutique spécialisée dans les bubble tea.

Après avoir dû tout faire elle-même de A à Z pour se lancer, Camille Blot apprend aujourd'hui une autre facette de l'entreprenariat. "Il faut être multi-casquette, mais si on ne sait pas tout faire il faut savoir bien s'entourer. Moi, j'ai appris à déléguer et responsabiliser mes employés.", confie celle qui a deux pâtissières et cinq vendeuses sous ses ordres, tout en gardant la main sur ce qu'elle préfère : la création de gâteaux sur-mesure. Avec de nombreux projets de développement en tête, Camille Blot avoue ne pas avoir beaucoup de temps à s'accorder. "Mais travailler beaucoup, c'est moins dur quand on fait ce que l'on aime", assure-t-elle en rigolant.

