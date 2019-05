Top Chef : Florian Barbarot prépare un concept de fast food healthy pour les sportifs

Éliminé aux portes de la demi-finale du concours culinaire, Florian Barbarot ne cuisine plus pour la table étoilée "L'Auberge de la Pomme" dans l'Eure et travaille sur un projet de restauration rapide avec une offre culinaire saine. Invité par la marque Badoit à cuisiner pour les Parisiens lors de l'événement "A Table" (le prochain et dernier dîner aura lieu le 6 mai au restaurant "Le Jones"), le jeune cuisinier a confié plancher sur un concept dédié aux sportifs. "Quand ils sortent de salle, tout ce qu'ils trouvent, ce sont des kebabs, des burgers, des sandwichs…" lance le chef, estimant qu'aucune offre n'est aujourd'hui adaptée à ce type de consommateurs.

Florian Barbarot voudrait créer la surprise en complétant son concept avec une table gastronomique où il puisse s'exprimer. Sans dévoiler une date de lancement, le jeune chef, qui appartenait à la brigade de la cheffe Hélène Darroze au sein de "Top Chef", a précisé que son projet serait ouvert à Paris.

Pour l'instant, le Normand donne des cours de cuisine et mène des animations culinaires auprès du grand public.

