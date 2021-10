Caen. Bonne table à Caen : Une belle journée avec des plats frais

C'est lors d'un midi ensoleillé que je décide de faire halte au restaurant Une belle journée. Et ce jour-là, tout le monde est en terrasse. À l'extérieur, des tables de jardin sont parsemées sur la place. Lunettes de soleil posées sur le nez, je m'installe face au château de Caen. Au choix ce midi : cinq plats du jour, pas plus, tous équilibrés et servis soit en format entrée, soit en format plat. J'opte pour un risotto boulgour-quinoa aux légumes.

Bistronomique le midi, tartines le soir

L'essai est transformé ! C'est dans un bol façon asiatique que je déguste mon fameux mélange, agrémenté de carottes fraîches, brocolis et quelques graines. Les couleurs de la purée de betteraves de ma voisine de table font aussi plaisir à voir ! Du côté des desserts, deux possibilités : une brioche perdue, à laquelle s'ajoutent des morceaux de poire et une mousse au caramel ou des fraises mélangées à une mousse basilic. La décision est difficile à prendre. Je choisis finalement la brioche et la présentation me plaît.

Du soleil, des produits de qualité, des serveurs super sympas, le tout pour moins de 20€. Promis, je reviendrai ! J'essaierai cette fois sûrement le soir, car on peut alors déguster des petits plats à partager, ou un dimanche, pour goûter au brunch.

Restaurant Une belle journée, 43 rue de Geôle, Caen. Ouvert 7j/7.

