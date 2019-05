Hockey sur glace : quatre Dragons de Rouen aux championnats du monde

La liste des 25 joueurs de l'équipe de France qui disputeront les championnats du monde en Slovaquie du 11 mai au 26 mai 2019 a été dévoilée par le coach Phillippe Bozon. Quatre joueurs des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) y participeront.

Deux attaquants et deux défenseurs appelés

Le défenseur Florian Chakiachvili, présent à Rouen depuis quatre saisons, disputera son 6e mondial alors que le défenseur Pierre Crinon, fraîchement recruté, vivra l'aventure Coupe du Monde pour la première fois à 23 ans.

Du côté de l'attaque, on retrouvera les deux compères formés à Dijon Anthony Guttig et Nicolas Ritz, arrivés ensemble il y a deux saisons sur les bords de Seine et qui ont disputé tous les deux cinq championnats du monde.

L'Équipe de France entamera la compétition par une confrontation contre le Danemark le samedi 11 mai 2019 à 12h15.

Programme de l'équipe de France :

Groupe A (Košice)

Samedi 11 mai : Danemark - France (12h15)

Dimanche 12 mai : États-Unis - France (12h15)

Mardi 14 mai : Allemagne - France (20h15

Jeudi 16 mai : Canada - France (16h15)

Vendredi 17 mai : France - Slovaquie (17h15)

Dimanche 19 mai : France - Finlande (20h15)

Lundi 20 mai : France - Grande-Bretagne (16h15)

• Lire aussi. Hockey : les Dragons de Rouen cèdent leur couronne

• Lire aussi. Marc-André Thinel (Dragons de Rouen) : "retrouver le titre et finir comme ça"

• Lire aussi. Hockey sur glace : les Rouennais s'illustrent en Équipe de France