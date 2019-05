Marc-André Thinel (Dragons de Rouen) : "retrouver le titre et finir comme ça"

Recordman du nombre de matches joués chez les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et du nombre d'assistances au club, Marc-André Thinel a signé pour une dernière saison en tant que joueur professionnel.

Marc-André, est-ce que la décision de prolonger a été facile à prendre ?

Ça fait deux ans que je me pose la question. À la fin de la saison c'est moins compliqué. C'est plus dur pendant, dans les moments plus difficiles, quand je suis fatigué... Quand j'ai rencontré Thierry et Guy (Thierry Chaix et Guy Fournier, président et manager du club, NDLR), ils ont poussé pour que j'en fasse une autre. Ça a aidé, mais j'ai voulu qu'on dise que c'est la dernière. Comme ça tout le monde le sait, moi je sais sur quoi m'aligner et je vais pouvoir profiter.

Et cela permettra aux supporters de vous célébrer...

Je pense que c'est important pour tous ceux qui aiment mon jeu. Franchement, je le fais vraiment pour moi à la base mais il y a beaucoup de gens qui ont été supers donc si ça leur fait plaisir c'est tant mieux !

Est-ce que vous appréhendez ces derniers moments ?

J'ai jamais été quelqu'un qui montre ses émotions devant les gens, mais je pense que ça va être compliqué. Ce sera ma 15e année à Rouen et la 19e en professionnel donc ça ne sera pas évident. Mais d'un autre côté je dois penser à l'avenir aussi et à mon après-carrière. Je serais dans l'équipe, c'est sûr, mais je ne sais pas encore comment. Ce sera peut-être un rôle secondaire juste pour être là avec les gars, mais il faut encore y penser. Je suis content car mes enfants vont pouvoir me voir jouer une dernière saison.

Votre avenir est donc à Rouen ?

Évidemment ! J'ai ma maison ici, ma femme est d'ici, mes enfants sont nés ici... Si on m'avait posé la question il y a 15 ans, j'aurais dit : "Jamais, je vais retourner vivre au Canada !" Maintenant ça a changé. Je ne dis pas que le Canada c'est terminé, mais pour l'instant sur les prochaines années ici ce sera plus simple. Et puis j'adore la ville et j'adore les gens.

Avant de raccrocher, est-ce que vous voulez pousser plus loin vos records ?

Franchement non, je n'ai jamais eu ça en tête et je ne l'aurais pas plus l'année prochaine. Les matches, ça va faire 15 ans que je suis là donc c'est normal, mais je suis content d'être resté en bonne santé toute ma carrière. J'aimerais bien continuer à battre ce record, car ça voudra dire que je suis toujours en forme ! Après, les stats, c'est juste du bonbon. Je ne me fixe pas d'objectif de points. J'ai 38 ans et je vais jouer surtout pour le plaisir.

Sur le plan collectif, vous voulez sûrement finir en récupérant le titre de champion ?

Ce serait le summum ! J'espère qu'on aura une équipe pour aller jusqu'au bout car le championnat se resserre vraiment. On l'a vu en finale contre Grenoble. C'était la deuxième finale que je perdais en France, mais on n'avait pas vraiment le sentiment d'avoir pu faire mieux. On aurait pu jouer 20 parties, elles auraient été toutes aussi serrées. Chapeau à eux ! Mais j'aimerais vraiment retrouver le titre et finir comme ça.