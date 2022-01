Dans son album "Stronger", Kelly Clarkson mêle pop et rock dans un même esprit, comme les hits "Mr Know It All", "Stronger" et "Dark Side" qui sera donc le troisième single.

La chanson "Dark Side" offre un joli titre pop énergique qui ravira les fans de la chanteuse. Kelly Clarkson affirme de nouveau qu'elle a du caractère et une parfaite maîtrise de sa ligne artistique !