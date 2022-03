Merville-Franceville-Plage. Merville-Franceville : une fresque en plein air pour retracer l'histoire du D-Day

Créée lors du 70ème anniversaire du débarquement, la reconstitution "son et lumière" à la batterie de Merville-Franceville (Calvados) revient pour les 75 ans du D-day cet été. Nouveauté : le spectacle ne sera pas présenté sur deux jours comme c'était le cas il y a cinq ans mais sur quatre jours, du 6 au 9 juin 2019, fort de son engouement. Cette fresque "Ils ne savaient pas que c'était impossible..." a pour but de retracer l'histoire de l'assaut de la batterie par les parachutistes britanniques du 9ème bataillon du Colonel Otway.

Un jeu de sons et de lumières unique

Cette œuvre sera réalisée en plein air par le biais de quatre tableaux par ordre chronologique. Le premier sera destiné à la construction de la batterie, le second sur la visite de Erwin Rommel, officier général allemand, le troisième représentera l'ultime entraînement des Britanniques le 21 mai 1944 et enfin le quatrième et dernier tableau plongera les 2 000 spectateurs attendus au cœur de l'attaque de la batterie. Le maire de la commune, Olivier Paz nous explique le projet dans les moindres détails :

"Le spécialiste de la bande son a oeuvré pour le film Apocalypse" Impossible de lire le son.

La fresque se déroulera en plein air sur le site de la batterie de Merville-Franceville. - Léa Quinio

A un mois des manifestations du #DDay75 les travaux vont bon train à la @BatteryMerville . Nous serons prêts. pic.twitter.com/94hSiizuPI — Paz Olivier (@paz_olivier) 4 mai 2019

Représentant un budget total de 150 000€, cette exposition regroupe 150 figurants, dont 3/4 d'habitants de la commune de Merville-Franceville qui joueront les civils. Cette oeuvre nécessite également 60 bénévoles pour l'encadrement, la billetterie, les costumes mais aussi la grande répétition générale le 4 juin.

Un nouvel accueil en plein chantier

Afin de gérer au mieux l'accueil des curieux et des touristes, un nouveau bâtiment est actuellement en cours de construction. Il s'agit de l'espace d'accueil et de la billetterie destiné à remplacer l'actuel sous forme de chalet en bois devenu trop petit. Une course contre-la-montre qui se terminera dans un mois. Tout juste.

Le futur espace d'accueil est actuellement en construction. Il sera opérationnel pour le 75e anniversaire du débarquement. - Léa Quinio

Du 6 au 9 juin 2019 à la batterie de Merville-Franceville. Tarif : 15€. Billets disponibles sur le site internet du musée ou sur place.

