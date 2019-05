Ils vont faire pousser des légumes pour la cantine de l'école

C'est un lopin de terre de 4000 m2 à l'entrée du bourg de Merville-Franceville. Longtemps en friche, le terrain appartenant à la maire va devenir, grâce à une poignée de passionnées, un champ pour faire pousser fruits et légumes. Ces derniers se retrouveront dans les assiettes des écoliers de la commune.

Tout commence il y a un peu plus d'un an, avec la rencontre entre Olivier Paz, le maire, Cédric Nourris, responsable de l'hôtel-club Bon Séjour la Plage, Cap France et les membres d'Asymptote Permaculture, une entreprise écoresponsable : "Tout le monde avait le même objectif, crée un circuit court de marchéage pour la restauration collective" explique Olivier Paz.

80 000 repas par an

L'objectif : fournir fruits et légumes pour les cantines du centre de vacances et de l'école de la commune. "Nous travaillons surtout pendant les vacances, et c'est l'inverse pour la cantine de l'école. ça collait parfaitement." indique Cédric Nourris, le directeur de Bon Séjour. À terme, la parcelle de maraîchage devra fournir les produits de 80 000 repas par an.

Défit accepté pour Victor Guillem. Le maraîcher est l'unique salarié de l'association, cofinancée par la maire et l'hôtel-club : "En utilisant les bonnes techniques, c'est tout à fait possible". Le jeune agriculteur sera épaulé par Constance Canivet-Dutour et Nicolas Morrin, de l'entreprise Asymptote Permaculture : "En utilisant les vers de terre, de l'eau disponible, et en étant intelligent dans la disposition des cultures, on arrive à optimiser au mieux le terrain à notre disposition" Ajoute Constance Canivet-Dutour.

Radis, pois gourmands, framboises… Une première récolte de tous ces légumes bio est prévue en juin prochain. Mais pour fonctionner normalement, il faudra trois ans de travail : sans pesticides ni engrais chimique, la permaculture est un pari sur le long terme.

