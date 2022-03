Dieppe. Dieppe : des animations pour l'arrivée de la Solitaire Urgo Le Figaro

En 2018, c'est la ville du Havre (Seine-Maritime) qui avait accueilli le départ de la Solitaire Urgo Le Figaro au mois d'août. Cette fois, si Nantes a été choisi par les organisateurs pour le début de cette course en solitaire à la voile, la ville de Dieppe a été retenue pour l'arrivée de la Solitaire. C'était déjà le cas en 2017.

• Lire aussi. La Solitaire du Figaro part du Havre

• Lire aussi. Dieppe : les concurrents de la Solitaire Urgo Le Figaro se font attendre

• Lire aussi. Voile : première en solitaire pour Alexis Loison à la Solo Maître CoQ !



De nombreux atouts pour le port de Dieppe

Mercredi 26 juin 2019, les 49 skippers engagés dans la course feront leur entrée dans le port dieppois après presque un mois de compétition entre la France, le Royaume-Uni et l'Irlande. "La ville présente pas mal d'atouts puisqu'on a un port en centre-ville", explique Mathieu Sarrot, directeur de la Solitaire. "Là, la célébration de tous les figaristes se passera en plein cœur de la ville, sur le quai Henri IV."

Surtout, à l'occasion de la 50e édition de la course, de grands noms de la voile participent à la compétition, comme Michel Desjoyeaux, Yann Eliès ou encore Loïck ­Peyron. "C'est un plateau exceptionnel qui s'annonce, dont 14 coureurs qui viendront faire la solitaire pour la première fois, mais aussi cinq femmes et six étrangers", poursuit Mathieu Sarrot.

Un village d'animations quai Henri IV

Le quai Henri IV va accueillir un village avec de nombreuses animations, "sans tourner le dos aux commerces", souligne Mathieu Sarrot. Des défilés, des concerts, des rencontres avec les marins sont prévus. Des apprentissages de la voile seront également proposés, avec le soutien des clubs locaux.

Mathieu Sarrot Impossible de lire le son.

"Nous avons la chance d'avoir des sportifs de haut niveau qui sont très accessibles", ajoute le directeur de la Solitaire. Le village ouvrira mardi 25 juin à 11 heures et les premiers bateaux arriveront le lendemain après-midi. Les festivités dureront jusqu'au dimanche 30 juin.

A LIRE AUSSI.

Voile : le Normand Alexis Loison lance sa saison à la Sardinha Cup