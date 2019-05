Les trente-huitièmes Teurses d'Hébécrevon vont faire vrombir les moteurs

Certaines épreuves comptent dans une saison quel que soit le sport, d'autres sont des incontournables, voire concernant les Teurses d'Hébécrevon, des pans du patrimoine sportif d'une région et d'une discipline. Du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2019, la petite commune de la banlieue de Saint-Lô va encore accueillir le gratin de la course de côte hexagonale. Sur son traditionnel parcours de 2 100 mètres à 4 % de dénivelé moyen, les pilotes vont devoir faire preuve de puissance et surtout d'agilité comme le confirme Didier Hubert, responsable de communication de l'organisation.

Comme l'explique Didier Hubert, un nouveau format de course et un nouveau parcours sélectif attendent les pilotes.

L'accès aux véhicules dans le bourg d'Hébécrevon (Thèreval) est gratuit. L'accès au circuit est gratuit le vendredi, 5€ le samedi, 12€ le dimanche et un pass week-end de 15€ est également proposé.