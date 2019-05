Rugby : Rouen est déjà concentré sur son véritable objectif

La scène avait de l'impact, visuellement. Debout au centre de la pelouse du stade Diochon, au milieu de la ronde de ses joueurs et de son staff, Richard Hill n'a pas attendu pour ramener tout le monde les pieds sur terre. Oui, son Rouen Normandie Rugby venait de gagner, le samedi 4 mai 2019, son quart de finale retour de play-offs contre Dax (25-10). Mais non, ses joueurs n'ont pas encore atteint l'objectif que tous se sont fixé dès le mois de juillet : remporter cette demi-finale qui donnera, avant même la finale, un ticket pour la Pro D2. "On reste calme !", exhortait le coach anglais, juste après le coup de sifflet final.

"Il reste encore la moitié du travail à faire"

Un message qui semblait déjà bien rentré dans toutes les têtes quelques secondes plus tard. "Il va falloir faire le plein de lucidité et de sérénité, car on a tendance à s'éparpiller dans les moments décisifs, prévenait Jorick Dastugue, le capitaine rouennais. On a beaucoup de pression sur nous car on a annoncé très tôt qu'on voulait monter en Pro D2, donc tout le monde veut nous couper la tête tous les week-ends."

Une vision partagée par son coéquipier Gabin Villière, pour qui ce succès n'est qu'une "première étape de franchie." L'ailier poursuit : "Il reste encore la moitié du travail à faire. Il faut retourner au travail, car la saison n'est pas finie !" Cela n'a pas empêché l'ensemble du club, sur la pelouse, de profiter d'une belle communion avec les quelque 6 000 spectateurs venus les soutenir au stade Diochon. Un élément qui devrait avoir son importance, le vendredi 24 mai 2019, au moment de recevoir Albi pour la demi-finale retour. Il y aura forcément eu une première rencontre importante, une semaine plus tôt, dans le Tarn. Mais c'est bien à Diochon que la décision finale se fera. "On joue notre destin, on va jouer deux matches historiques pour le club, pour la Normandie, pour faire aboutir tout un projet de plusieurs années. Ce sont deux gros matches qui nous attendent, on est prêt et on donnera tout !", promet Jorick Dastugue.

