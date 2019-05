Rugby : les Lions de Rouen débutent les play-offs du bon pied

L'enjeu n'est plus du tout le même. Maintenant que la saison régulière est terminée, les équipes doivent montrer leur meilleur visage pour espérer une accession en Pro D2 la saison prochaine. Le samedi 27 avril 2019, le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) a surfé sur sa très bonne saison régulière (21 victoires pour une défaite) pour gagner son quart de finale aller de play-offs, sur le terrain de Dax (13-9).

Les choses sérieuses commencent

Preuve que l'étau se resserre et que toutes les équipes haussent leur niveau de jeu, ce sont les Dacquois qui ont ouvert le score, sur une faute des Rouennais à la 18e minute. La riposte normande s'est fait attendre jusqu'à la 30e minute et un essai transformé par les Lions pour prendre l'avantage (7-6). Avant la pause puis au retour des vestiaires, deux coups de pied ont permis aux locaux de reprendre l'avantage (9-7). Il aura fallu attendre la fin du match pour voir les Rouennais profiter de deux pénalités qui leur ont permis de remporter ce match aller.

Le match retour s'annonce d'ores et déjà tendu, le samedi 4 mai 2019 à 20h sur la pelouse du stade Diochon. Avec cet écart si faible, les Lions n'ont pas une grande marge de manœuvre. Pour éviter de se faire peur, ils vont devoir marquer tout en protégeant leur en-but dès le début de match. Alors, ils pourront faire parler leurs qualités offensives et s'ouvrir les portes des demi-finales et d'une opposition pour valider une montée historique en Pro D2.