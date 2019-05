Bonne table : délices d'Asie à volonté au Palais du Cailly

La situation est idéale, sur la principale artère commerçante de la ville. Et elle le sera plus encore lorsque les derniers travaux d'embellissement du centre de Maromme (Seine-Maritime) seront terminés. À l'intérieur du Palais du Cailly, la décoration reprend tous les codes habituels des restaurants asiatiques, sans excès ni fioritures. En passant devant le grand buffet, le mélange des odeurs nous plonge définitivement dans l'ambiance.

Des plats variés et bien assaisonnés

En entrée, je concocte dans mon assiette un petit assortiment de fritures. Nems au poulet, beignets de calamar et samossas sont bien croustillants et assaisonnés. De l'autre côté de la table, ma compagne de fourchette est toute aussi satisfaite, avec quelques makis et sushis au saumon. Pour le plat, la formule à volonté permet de goûter un petit peu à tout avant de faire un choix définitif. Pour ma part, c'est un mélange de poulet thaï et de riz cantonais au curry qui l'emporte. Attention toutefois aux papilles sensibles : ces deux plats sont bien relevés et ne manquent pas de piquant !

Au dessert, les classiques glaces et fruits au sirop permettent de finir sur une note plus légère. Le détail sympathique pour les petits gourmands - et pour les adultes qui le sont restés - c'est la fontaine de chocolat, dans laquelle on peut tremper des gâteaux, des fruits ou des bonbons. Pour 14,30€ avec un soda, le midi en semaine, le buffet à volonté est adopté !

Pratique. Le Palais du Cailly, rue des Martyrs de la Resistance, 76150 Maromme, 02 35 76 88 88

