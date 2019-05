Votre horoscope signe par signe du vendredi 10 mai

Bélier

Match nul en matière de confrontations d'idées. Vous auriez aimé ferrailler et vous imposer. Vous reviendrez bredouille ; on ne peut pas gagner à chaque fois.

Taureau

Vous pensez que le ciel est toujours chargé d'affreux présages ; il est vrai qu'à imaginer le pire vous ne pouvez qu'avoir de bonnes nouvelles ! tout de même vous exagérez.

Gémeaux

Parfois vous aimeriez que le travail soit une éventualité uniquement pour les cas graves. Quelque chose de très ennuyeux d'après vous qui vous empêche de penser et de parler.

Cancer

Vous aimerez flâner et vous promener sans but précis et évoquer un vaste problème de cœur du genre insoluble comme d'habitude. De toute évidence vous avez peur de quelque chose de terrible.

Lion

Votre ennemi du moment ? un comédien amateur pas terrible, peu de présence et surtout doté d'une voix sourde. Vous êtes furieux et pour toute cette journée.

Vierge

Ça va chauffer aujourd'hui. Vous êtes une boite à idées constructives. Si vous venez de créer une entreprise ou d'être doté d'un nouveau poste. Vous ferez des étincelles.

Balance

Vous êtes un peu déconcertée dans une nouvelle relation affective. Son sourire est beau, mais pas chaleureux. Vous ne savez plus sur quel pied danser.

Scorpion

Vous avez envie de ne rien faire : roupiller en état d'immunité parfaite. En plus une belle surprise pour vous avant la fin de la journée.

Sagittaire

Vous enchaînerez activités diverses et rencontres professionnelles. Evidemment vous aimeriez bien un week-end agréable avec des temps de calme alternant quelques étapes intenses. Aucun bras de fer c'est promis.

Capricorne

Départ d'incendie au for interne. Vos émotions bouillonnent, tout s'agite. Vous n'arrivez pas ou difficilement à gérer tant l'objet de vos passions vous échappe complètement.

Verseau

Le ton monte. Les relations sont de plus en plus orageuses. Trahisons, tout le monde en prend pour son grade. Attention des murailles se construisent autour de vous. Assouplissez votre caractère.

Poissons

Vous aimez vous compliquer la vie. La solitude vous fait peur, en même temps vous avez des besoins de replis. Et pour couronner le tout, vous prétextez de fausses excuses dans un langage totalement incompréhensible.