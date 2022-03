Saint-Cyr-la-Rosière. Patrimoine : de très importants travaux au Manoir de Courboyer

Il n'y a pas que la charpente de la cathédrale Notre-Dame à reconstruire ! À Nocé, près de Bellême (Orne), de très importants travaux vont débuter grâce au financement de l'État, mais aussi de mécènes, pour la réfection totale de la charpente et de la toiture du Manoir de Courboyer, qui est le plus important manoir, encore existant dans le Perche.

Une construction du 15ème siècle...

Bâti au 15ème siècle, classé monument historique depuis 1981, Courboyer est le siège du Parc Naturel Régional et emblème du Perche. C'est aussi le deuxième site le plus visité de l'Orne. Des études sont en cours de finalisation, mais les sommes sont tellement astronomiques que Jean-Michel Bouvier, président du Parc naturel régional du Perche, préfère ne pas donner de chiffre :

Ces travaux devraient durer un an et demi, au terme desquels un centre d'interprétation du Parc Naturel Régional du Perche sera installé dans ce manoir. Le Parc, qui cherche à augmenter le nombre de ces plus jeunes visiteurs, en organisant à l'été 2019 : des visites en trottinettes électriques sur les 8 kilomètres de sentier que compte son domaine. Ce sera aussi la présence d'un food-truck les week-ends de juillet et août 2019.

