La Norlanda's Cup à Caen : "Troisième, ça tourne" !

Il s'agit de régates inter-entreprises qui se dérouleront tous les soirs jusqu'au 1er juin, date de la finale. Pas moins de 24 entreprises sont engagées pour des régates en duel, soit 8 de plus que l'an passé. André Festou, dirigeant de Cotis Intérim, nous explique pourquoi il a décidé de participé à la Norlanda's cup cette année... (A écouter dans le player ci-après).

Le grand public est invité à regarder les courses depuis les quais, chaque soir de 18h à 21h. Des initiations au vélo nautique et au Stand-up Paddle sont aussi programmées, ainsi que des balades sur le vieux gréement "La Lune".

Jours et horaires des courses

Les mardis 22 et 29 mai, 18h à 21h – 8 équipes (groupe A)

Les mercredis 23 et 30 mai, 18h à 21h – 8 équipes (groupe B)

Les jeudis 24 et 31 mai, 18h à 21h – 8 équipes (groupe C)

Le vendredi 25 mai 12h à 21h – 24 équipes (groupes A, B, C) matchs de poule

Le vendredi 1er juin 12h à 21h – 24 équipes (groupes A, B, C) – FINALE