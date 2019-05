Les fous du jeu ont rendez-vous au Kindarena à Rouen

Les fous du jeu, festival rouennais pour la promotion du jeu de société, présente un vaste choix de jeux le temps d'un week-end et invite les visiteurs à jouer sur place, au Kindarena. Cet évènement familial et convivial est orchestré par l'association Les fous du jeu. Laurent Rogé, vice-président de l'association, nous en parle.

Comment est né ce festival ?

"C'est en 2012 que le festival est né. Les cinq premières éditions étaient organisées à la MJC Saint-Sever et, depuis 2018, nous investissons le Kindarena pour partager notre passion et faire découvrir le jeu au plus grand nombre. Tout au long de l'année nous organisons cinq à dix évènements par mois pour promouvoir le jeu dans Rouen et dans les communes de l'agglomération pour les centres aérés, les comités d'entreprise, les restaurants, les maisons de retraite… Grâce à ces interventions rémunérées nous pouvons ouvrir gratuitement au public notre festival des jeux annuel. L'année passée nous avons enregistré un record de fréquentation avec 1 600 visiteurs en deux jours. Bien sûr le Kindarena se prête davantage à ce genre d'évènement."

Quel est le but du festival ?

"Il s'agit de rendre le jeu de société accessible à tous mais aussi de montrer sa diversité et de faire découvrir chaque année des nouveautés. Nous mettons l'accent sur les jeux modernes : des jeux de plateaux, des jeux en duels, des jeux de figurines mais aussi des jeux d'équilibre, de rapidité et d'agilité installés dans le hall et destiné à un public intergénérationnel. De nombreuses associations sont partenaires et plus de 50 maisons d'éditions de jeux sont représentés à travers notre sélection de jeux. La boutique Strata j'aime est aussi présente dans le cadre de cette manifestation et permet aux visiteurs de se procurer la majorité des jeux présentés pendant ces deux jours de festival. Neuf maisons d'éditions seront également présentes sur la manifestation mais aussi des auteurs de jeux qui viendront présenter des jeux insolites."

Quels seront les jeux présentés ?

"Un Colt express géant sera présent : c'est l'occasion de faire découvrir au public ce jeu qui commence à devenir un incontournable parmi les jeux de société moderne. Le jeu The Mind élu jeu de l'année au festival international du jeu de Cannes sera lui aussi à découvrir. Mais on pourra aussi avoir la chance de tester en avant-première des jeux comme Majorité de l'éditeur Bad taste games dont la sortie n'est prévue qu'en juin 2019. Le salon s'organise en deux espaces distincts : une partie grand public avec des jeux d'équipe pour toute la famille et un espace destiné aux gamers spécialisés. Il y aura vraiment tous niveaux de jeux y compris un escape game conçu pour l'occasion par Strata j'aime et, grâce aux dix associations partenaires, il y aura une grande diversité de jeux."

Samedi 11 mai 2019 de 13h à 20h et dimanche 12 mai de 10h à 18h au Kindarena. Gratuit. facebook.com/LesFousDuJeu/

