Calvados : l'exposition "Dans leurs pas" inaugurée par des collégiens

Deux petites heures poignantes et chargées d'émotion. Dès 18h30 hier, lundi 29 avril 2019, proche de la maison des Canadiens de Bernières-sur-mer (Calvados), l'exposition "Dans leurs pas" a été inaugurée par des collégiens du collège Quintefeuille de Courseulles-sur-mer. Elle sera mise en place dans sept communes du littoral d'avril à novembre : Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Reviers et Douvres-la-Délivrande.

Un kiosque est présent dans chacune des 7 communes concernées par l'exposition "Dans leurs pas". - Léa Quinio

Cette exposition a pour but de raconter, sur chaque kiosque, l'histoire de certains soldats ou civils présents en juin 1944 sur les plages normandes. La peur, l'angoisse, le bruit, la bataille sanglante, l'arrivée des soldats canadiens, l'idée est de remettre en images ce qu'ils ont vécu.

Une gerbe commémorative

Après les discours d'élus et de témoins civils de la guerre, les jeunes ont pu échanger avec eux sur l'histoire de la seconde guerre mondiale. Ils ont ensuite chanté et joué quelques mélodies d'hommage. À cette occasion, les jeunes de la 6ème à la 3ème ont fabriqué eux-mêmes une gerbe à la mémoire des soldats français et canadiens décédés lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Célia Le François, 13 ans explique :

La gerbe des collégiens au pied d'un inukshuk, symbole de la dépendance des uns envers les autres. - Léa Quinio

Pour les témoins civils, le devoir de mémoire auprès des jeunes générations est capital, souligne Michel Le Gallo, Courseullais de 81 ans qui a vécu la guerre à l'âge de 7 ans. "J'ai écrit un livre pour transmettre ce que j'ai fait dans ma vie auprès de mes petits enfants. J'ai vécu la guerre d'Algérie et le débarquement en Normandie". Cette mémoire semble même obligatoire pour Guy Ruyter, 78 ans :

