Le-Havre. Rodéo au Havre : la moto à la fourrière

Dimanche 28 avril 2019 dans l'après-midi, la police repère une motocross jaune avec un pilote sans casque sur le boulevard Jules Durand du Havre (Seine-Maritime). À la vue des forces de l'ordre, l'individu prend la fuite : il abandonne la moto et s'enfuit à pied. Un autre homme s'empare de la moto devant les policiers et tente de les semer. Il sera finalement stoppé et interpellé. Le jeune homme de 22 ans était en fait le propriétaire de la moto 125 cm3. Cette dernière a été placée en fourrière pour destruction.