Le concert aura lieu sur la place du Champ de Mars à Saint-Lô entre 15h et 17h. Flo Malley, Veronick Sévère, Alban Bartoli, Ludivine Aubourg et Philippe Tailleferd de The Voice seront sur scène aux côtés de Zouk Machine qui chantera, on l'espère fortement, son tube Maldon.



Quelques surprises chez vos commerçants saint-lois seront prévues.