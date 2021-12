Zouk Machine et cinq membres de The Voice en concert à Saint-Lô

Le groupe qui a cartonné avec son tube "Maldon" sera bel et bien en live à Saint-Lô, place du Champ de Mars entre 15h et 17h, le 2 Juin prochain.

Leur titre "Maldòn" est resté numéro 1 au Top 50 durant neuf semaines en 1989 et il est tout simplement le titre Zouk le plus vendu de tous les temps avec plus d'un million de singles vendus et un disque de platine.

Zouk Machine devrait être accompagné le 2 Juin par 5 candidats de l'aventure The Voice.