Will Smith chante le générique du Prince de Bel Air !

Durant une émission anglaise, on a demandé à Will Smith de reprendre le générique du Prince de Bel Air. Regardez la vidéo de Will Smith sur le plateau de Graham Norton qui reprend le générique du Prince de Bel Air.

Dans Men In Black 3, Will Smith sera à nouveau l'agent J, qui découvre du jour au lendemain que son partenaire K est mort depuis plus de quarante ans. Afin de rétablir l'ordre du temps et de sauver son comparse, il va devoir voyager dans le passé et collaborer avec un agent K beaucoup plus jeune. Côté casting, le troisième épisode de la franchise Men in Black, signé à nouveau par Barry Sonnenfeld, réunira sur grand écran Will Smith, Tommy Lee Jones, Emma Thompson, Josh Brolin, Alice Eve ou encore Nicole Scherzinger.