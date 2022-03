Caen. Football (Ligue 1) : Alain Caveglia s'en va, une nouvelle organisation du recrutement au SM Caen

Absent remarqué de son perchoir du troisième étage au stade Michel-d'Ornano lors de la rencontre entre Caen et Angers (13 avril 2019) , Alain Caveglia avait été mis en retrait des affaires malherbistes depuis l'avant match entre Monaco et Caen (1er avril 2019). Selon plusieurs sources internes au club, la collaboration entre "Cavegoal" et le SM Caen va prendre fin "dans les prochains jours" et l'on se dirigerait vers une "rupture d'un commun accord du contrat qui liait les deux parties".

Arrivé en 2011 sous l'ère Jean-François Fortin à la présidence et Franck Dumas à l'entraînement de l'équipe professionnelle, l'ancien buteur et agent de joueurs sous la férule d'Henri Zambelli aura donc œuvré pendant huit années au sein du Stade Malherbe de Caen comme directeur sportif en charge du recrutement et connu aussi les passages de Patrice Garande et donc Fabien Mercadal, le tout avec de vrais succès comme le plus éclatant, celui de N'Golo Kanté mais aussi des erreurs qui ont tout autant marqué son passage comme les venues de Mohamadou Dabo ou Sidy Koné. Sous la direction générale de Xavier Gravelaine, son influence sur le recrutement avait été réduite à portion congrue.

Officialisation du départ et dévoilement de la nouvelle organisation en tout début de semaine

Remis sur le devant de la scène lors du changement de président en mai 2018 il a toutefois rapidement été mis sous tension par un mercato d'été 2018 et un mercato d'hiver 2019 totalement ratés. Considéré comme un des responsables de la saison très compliquée des Malherbistes, Alain Caveglia va voir son départ officialisé très probablement lundi ou mardi selon des proches de la direction normande, cette dernière souhaitant "avant tout se consacrer au match de Dijon avant d'expliquer ce que sera la suite des événements et la nouvelle organisation qui sera mise en place en matière de recrutement".

